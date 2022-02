Der Weg ist frei für Novavax – heute hat sich die Ständige Impfkommission (STIKO) dafür ausgesprochen, den Impfstoff Novavax im Kampf gegen Corona für Menschen ab 18 Jahren einzusetzen. Ab 21. Februar soll der Impfstoff in Deutschland verfügbar sein. Das Bundesgesundheitsministerium erwartet ab dann die erste Lieferung von 1,4 Millionen Dosen. Ende Februar oder Anfang März könnte es in Deutschland also mit den Novavax-Impfungen losgehen. In verschiedenen Bundesländern stößt er schon jetzt auf reges Interesse. Während sich in Rheinland-Pfalz schon mehrere tausend Menschen für eine Novavax-Impfung haben vormerken lassen, soll der Impfstoff in Bayern bevorzugt für Impfungen von Beschäftigten in Einrichtungen im Gesundheits- und Pflegebereich zur Verfügung stehen, so die Sprecherin des Bayerischen Gesundheitsministeriums.