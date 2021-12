WHO-Chef warnt vor einem „Tsunami“ an Corona-Fällen durch die Omikron-Variante. In mehreren Ländern weltweit ist die Corona-Mutante Omikron bereits die vorherrschende Variante und breitet sich rasend schnell aus. In Deutschland macht sich die Omikron-Variante noch nicht in den Infektionszahlen bemerkbar, die zwar sinken, aber laut Robert-Koch-Institut durch weniger Test und Meldungen an den Feiertagen ein unvollständiges Bild zeigen. Dagegen verzeichneten Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal und Griechenland zuletzt eine Rekordzahl neuer Fälle. In den USA macht Omikron als dominierende Variante 60 Prozent der Infektionen aus.