Beide Regierungen verlassen sich darauf, dass Omikron die meisten Infizierten von schweren Verläufen verschont. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bezeichnete den Schritt als Meilenstein. "Wir sagen "Auf Wiedersehen" zu Einschränkungen und "Hallo" zu dem Leben, das wir vor Corona kannten", sagte die Regierungschefin. Die hohe Impfbereitschaft habe sich als "Superwaffe" herausgestellt, so Frederiksen weiter. Die Ministerpräsidentin mahnte die Menschen aber auch dazu, Rücksicht zu nehmen auf Risikogruppen wie Ältere, gesundheitlich Geschwächte und Menschen mit chronischen Erkrankungen. Bleiben sollen vorerst eine Testpflicht für einige Einreisende sowie u.a. nicht verpflichtende Empfehlungen zu Tests. England kippt nun die bislang noch geltenden Maßnahmen. So muss ab sofort in den meisten Innenräumen keine Maske mehr getragen werden, Impf- und Testnachweise bei Großveranstaltungen fallen weg. Bewohner von Pflegeheimen dürfen wieder unbegrenzt Besuch empfangen. Auch die Empfehlung für Homeoffice gilt nicht mehr. In der britischen Hauptstadt London allerdings gilt weiterhin in Bahnen und Bussen eine Maskenpflicht. Ansonsten wird es wieder zur Privatsache, wer sich wo und wie vor dem Virus schützen will.