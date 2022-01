Pressekonferenz mit Kanzler Scholz

Angesichts knapper werdender PCR-Tests will Lauterbach Beschäftigte in sensiblen Gesundheitseinrichtungen bei der Laborauswertung bevorzugen. Die Beschlussvorlage solle bei der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen werden. Die Gesundheitsminister der Länder sprachen sich im Vorfeld einstimmig dafür aus. Für Personen, die keine Symptome haben und ein positives Antigentest-Ergebnis vorweisen können, solle auf eine Bestätigung per PCR verzichtet werden, so Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Dies gelte nicht für Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen, sowie Hochrisikopatienten und Personen mit dem Risiko schwerer Krankheitsverläufe.