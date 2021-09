Grundsätzlich haben Beschäftigte, die wegen einer Quarantäne-Anordnung zu Hause bleiben müssen, in den ersten sechs Wochen Anspruch auf Lohnersatz durch den Staat in voller Höhe, ab der siebten Woche noch in Höhe von 67 Prozent. Erst ab der siebten Woche müssen Arbeitnehmer die Entschädigung selbst beantragen. Ab dem 1. November gilt diese Regelung für nicht geimpfte Menschen, für die eine Impfempfehlung vorliegt, nicht mehr, wenn sie als Kontaktpersonen von Corona-Infizierten oder als Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet im Ausland in Quarantäne müssen und nicht zur Arbeit dürfen. Dies sei, "ein Zeichen, dass auch Ungeimpfte im Kampf gegen die Corona-Pandemie Verantwortung übernehmen müssen", argumentiert der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).