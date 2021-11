Die Corona-Inzidenz hat am Montag den bisherigen Rekordwert überschritten. Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl mit 201,1 an. Der höchste Wert wurde aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gemeldet, wo die Inzidenz bei 924 lag, an zweiter Stelle stand der Landkreis Rottal-Inn in Bayern mit 833.