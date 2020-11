23.648 Neuansteckungen innerhalb eines Tages! Trotz geschlossener Freizeit-Einrichtungen und strenger Maßnahmen haben die Corona-Infektionen in Deutschland wieder einen neuen Höchststand erreicht. 260 Menschen sind in den letzten 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Was bedeuten diese Zahlen für den Kampf gegen das Virus? Was muss sich ändern?