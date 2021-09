In den meisten Bundesländern sind die Schulferien vorbei, die Infektionszahlen steigen wieder an. Viele Eltern fragen sich nun, was im Falle einer Corona-Infektion in der Schule passiert. Muss die gesamte Klasse in Quarantäne oder nur einzelne Schüler*innen? Und können sich die Kinder wieder freitesten? Das Problem bislang: Die Quarantäne-Regeln an Schulen werden von den Bundesländern und teilweise auch von einzelnen Kommunen unterschiedlich gehandhabt. Immer wieder gibt es daher Forderungen nach bundesweit einheitlichen Quarantäne-Regeln.