Das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben soll in Deutschland vom 1. bis 5. April weitgehend heruntergefahren werden. Gründonnerstag und Karsamstag werden einmalig als Ruhetag definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden sein. Nur am Karsamstag soll der Lebensmittelhandel geöffnet bleiben. Reise-Rückkehrer müssen bereits im Ausland auf das Virus getestet werden bevor sie in den Flieger steigen. Mitarbeiter in Betrieben sollen zweimal wöchentlich getestet werden, fordern Bund und Länder. Die bestehenden Corona-Regeln werden bis 18. April verlängert.