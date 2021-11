Während die 7-Tage-Inzidenz weiter steigt, kommen Intensivstationen in ganz Deutschland an ihre Belastungsgrenzen. Immer mehr Covid-19-Patienten müssen intensiv behandelt werden, insbesondere in Bayern und Thüringen ist die Lage in den Kliniken kritisch. Die zur Verfügung stehenden Intensivbetten werden knapp.