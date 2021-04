Urlaub trotz Corona - was ist möglich?

Das sind Risikogebiete mit besonders hohen Fallzahlen. Dazu zählen in der Regel Länder mit einem Inzidenzwert über 200, in denen es also mehr als 200 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gab. Es können aber auch weitere Länder unter dieser Marke unter bestimmten Bedingungen zu "Hochinzidenzgebieten" erklärt werden.