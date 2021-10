Die 7-Tage-Inzidenz hat laut Robert-Koch-Institut in Deutschland den Wert von 110,1 erreicht und ist somit im Vergleich zum Vortag um 3,8 gestiegen. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 74,4. Auch die Corona-Neuinfektionen sind binnen eines Tages auf 6.573 angestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden deutschlandweit 17 Todesfälle verzeichnet, die mit einer Corona-Infektion zusammenhängen. 12.615 Menschen ließen sich am Vortag impfen, womit 69,1 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland mindestens eine Impfung hat, so das RKI.