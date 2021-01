Live: Corona-Impfung: Wer möchte, wer nicht?

Auch nach Freigabe des Corona-Impfstoffes und dem Start der Impfkampagne in Deutschland ist keine Entspannung in Sicht. ZDF-Reporterin Luisa Houben berichtet für ZDFheute live aus einem Impfzentrum in Magdeburg, wo heute probeweise medizinisches Personal geimpft wurde. Psychologin Cornelia Betsch von der Universität Erfurt erklärt, was mögliche Gründe dafür seien könnten, dass sich nicht jeder Bürger impfen lassen möchte.