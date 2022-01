Der Fall Novak Djokovic beschäftigt derzeit nicht nur die Sportwelt. Der Tennis-Weltranglisten-Erster ist wohl nicht gegen das Coronavirus geimpft und will dennoch an den Australian Open in Melbourne teilnehmen. In Australien verweigerte man ihm die Einreise, da er nicht die Auflagen erfülle. Ein erstes Urteil erlaubte dem Tennisprofi dann die Einreise. Doch der Prozess geht weiter und die Entscheidung verzögert sich weiter. Der Grund: Es seien weitere Dokumente vorgelegt worden, die sich als relevant für eine mögliche Annullierung des Visums von Djokovic erweisen könnten.Trotz seiner ungeklärten Teilnahme wurde ihm am Donnerstag für den Auftakt des Turniers sein Landsmann Miomir Kecmanovic zugelost.