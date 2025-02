So groß ist die Gefahr für Europa

Während die USA und Russland ohne ukrainische Beteiligung über ein mögliches Kriegsende sprechen, muss sich Europa zunehmend selbst um seine Sicherheit kümmern. Allen voran um die der Ukraine. In Anbetracht der schwierigen Lage des Landes werde die EU eine geplante Hilfszahlung in Höhe von 3,5 Milliarden Euro vorziehen. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew an.