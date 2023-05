In den vergangenen Tagen hatten sich die mutmaßlichen Sabotageakte in Russland gehäuft. So ging in der Nacht zum Mittwoch ein Treibstofflager nahe der Krim-Brücke in Flammen auf. Zuvor war am Samstag ein Öldepot in der strategisch wichtigen Hafenstadt Sewastopol auf der Krim durch eine mutmaßlich ukrainische Drohne in Brand gesetzt worden.