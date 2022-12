Live: Keine Alternativen zu Kohle und Gas?

In Deutschland gehen inzwischen die ersten Flüssiggas-Terminals in Betrieb. Das Spezialschiff "Neptune" zur Aufbereitung von Flüssiggas (LNG) erreichte am Freitag den Industriehafen von Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Neben diesem privat finanzierten Terminal hat das Bundeswirtschaftsministerium fünf weitere LNG-Spezialschiffe angemietet. Ein erstes traf am Donnerstag in Wilhelmshaven ein und wird am Wochenende in Anwesenheit des Bundeskanzlers eröffnet.