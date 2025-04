Union und SPD sind sich einig: Das plant die Koalition

Trotz Einigung in den Arbeitsgruppen müssen die Parteien selbst noch zustimmen: Die SPD will ein Mitgliedervotum durchführen. Bei der CDU soll ein kleiner Parteitag entscheiden, bei der CSU der Vorstand. Anfang Mai könnte Friedrich Merz dann im Bundestag zum neuen Kanzler gewählt werden und die Regierungsarbeit aufnehmen - damit rechnet zumindest CSU-Landesgruppenchef Dobrindt.

ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz der neuen Koalition und ordnet ein: Was sind die Schwerpunkte von Schwarz-Rot? Welche Partei konnte sich bei welchen Themen durchsetzen – wo wurden Kompromisse erzielt? Worauf wurde sich bei den Themen Migration, Rente und Steuerpolitik geeinigt? Könnten die geplanten Projekte die Wirtschaft ankurbeln und Aufschwung bringen?

Diese Fragen bespricht Alica Jung mit Victoria Rietig, Leiterin des Zentrums für Migration an der DGAP, ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann und Wirtschaftsexperte Clemens Fuest vom ifo-Institut. Seid dabei und stellt eure Fragen.

Wann startet ZDFheute Live?

Der Livestream beginnt um 14:58 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.