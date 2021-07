Die Bundesregierung hat eine neue, deutlich höhere Prognose über den Stromverbrauch im Jahr 2030 vorgelegt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte am Dienstag in Berlin, die Neufassung des Klimaschutzgesetzes und "unsere neuen ambitionierten Klimaziele" erforderten eine Anpassung der Analysen. Die Regierung geht nun von rund 14 Millionen Elektroautos aus. Eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie (IfD) Allensbach im Auftrag von acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften ergab, dass für rund ein Viertel der Deutschen die Anschaffung eines Elektroautos in Betracht kommt. Inwieweit E-Mobilität Deutschland im Kampf gegen den Klimawandel voranbringt, bleibt allerdings weiter fraglich.