Inzwischen gibt es in Deutschland 13 gemeldete Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit Astrazeneca-Impfungen stehen. Drei Patienten seien gestorben. Trotz der hohen Zahl von mehr als 1,6 Millionen Impfungen mit dem Vakzin ist dies nach Angaben des Pauls-Ehrlich-Instituts überdurchschnittlich viel. Die Impfung im Astrazeneca wurde in Deutschland und anderen Ländern gestoppt.