Innerhalb weniger Jahre sollen 80 Prozent des deutschen Stromverbrauchs aus Wind, Wasser, Sonne und Biomasse stammen. Kohle, Gas und Atomstrom spielen dann im besten Fall keine Rolle mehr. Aber ist das wirklich umsetzbar? Was, wenn an dunklen Wintertagen weder Wind noch Sonne ausreichend Strom liefern? Droht dann ein Ausfall unserer Stromnetze oder gar ein Strom-Blackout? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ZDF-Autor Erik Hane in seiner WISO-Dokumentation "Blackout in Deutschland – Horrorszenario oder reale Gefahr", die um 19:30 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird und vorab schon hier in der Mediathek verfügbar ist.