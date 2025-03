Erdbeben in Südostasien: Live: Suche nach Toten und Verletzten

Am Mittag wurden die Menschen in Teilen Südostasiens von starken Erschütterungen überrascht. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 7,7. Das Epizentrum des Erdbebens lag in Myanmar in der Nähe der Stadt Mandalay, seine Ausläufer waren bis nach Thailand und China zu spüren. Dutzende Menschen wurden getötet, verletzt und verschüttet. Örtliche Hilfsorganisationen rechnen mit weiteren Toten.

Das Ausmaß der Katastrophe ist noch unklar. Myanmar und Thailand haben den Notstand ausgerufen. Experten gehen davon aus, dass es zu Nachbeben kommen wird.

Wie ist die Lage vor Ort? Wieso wurden die Menschen nicht vor dem Erdbeben gewarnt? Wie haben sie das Beben erlebt? Bei ZDFheute live berichtet eine Augenzeugin. Außerdem spricht Philip Wortmann mit dem Geologen Prof. Frederik Tilmann und Christof Johnen vom Deutschen Roten Kreuz. Er erklärt, welche Hilfe die Menschen vor Ort jetzt benötigen.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 15:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.

Schwere Schäden in Myanmar

Allein in der Millionenstadt Mandalay kamen beim Einsturz einer Moschee zehn Menschen ums Leben. Lokale Medien berichten landesweit von mindestens 11 weiteren Toten – es werden dutzende weitere befürchtet. Straßen, Brücken und Häuser wurden beschädigt.

Erdbeben trifft thailändische Millionenstadt

Rund 1300 Kilometer entfernt in Bangkok: In der thailändischen Hauptstadt bebte die Erde für mehrere Minuten. In dem bei Touristen beliebten Stadtteil Chatuchack brach ein neugebautes Hochhaus ein, an dem Bauarbeiten liefen. Dort sollen laut Regierungsangaben über 80 Menschen verschüttet worden sein.

Auch in der im Norden Thailands gelegenen Stadt Chiang Mai, die ein beliebtes Touristenziel ist, war das Erdbeben zu spüren und sorgte für einen Stromausfall.