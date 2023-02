Auch deutsche Helfer sind auf dem Weg ins Katastrophengebiet: Ein THW-Team fliegt am Dienstagmittag in die Türkei, ein Team der Hilfsorganisation I.S.A.R. ist bereits im Land und auf dem Weg in die besonders betroffene Provinz Hatay. Die eisigen Temperaturen in den Erdbebengebieten der Türkei setzen die Einsatzkräfte zusätzlich unter Druck. In der Nacht sank die Temperatur gebietsweise auf minus 5 Grad Celsius. Das Winterwetter erschwere laut Katastrophenschutz auch den Transport weiterer Rettungsteams in die Region. Besonders kritisch ist die Lage im syrischen Katastrophengebiet, wo es kaum Zugang für internationale Helfer gibt.