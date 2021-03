Live: Reicht das neue Gutachten den Betroffenen?

Nach vielen Diskussionen und einer Austrittwelle im Erzbistum Köln ist es soweit: Das brisante Gutachten zum Umgang mit sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige und Schutzbefohlene wird von Juristen präsentiert. Beauftragt wurde es vom Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Ein erstes Gutachten hatte Woelki aus rechtlichen Bedenken nicht veröffentlicht, was zu massiver Kritik führte. Was erhoffen sich Betroffene von dem neuen Gutachten? Welche Bedeutung hat es für die Aufklärung der Missbräuche in der katholischen Kirche?