Europa vs. Musk – Aufholjagd im All

Einen wichtigen Schritt in Richtung Unabhängigkeit von den USA stellt das Ariane-Programm der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zur Entwicklung europäischer Trägerraketen dar. Die Ariane-6-Rakete ist Teil des Programms. Sie startete Anfang März vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana, um den militärischen Aufklärungssatelliten CSO-3 ins All zu bringen. Er wurde unter der Führung Frankreichs von mehreren europäischen Ländern gemeinsam entwickelt. Das CSO-3-Satellitennetz soll militärisch wertvolle Daten liefern, auf die auch die Bundeswehr Zugriff haben soll.