Live zu Zweifeln an US-Unterstützung: Atomwaffen für Deutschland?

Im Gegensatz zu Barley setzt Bundeskanzler Scholz (SPD) weiterhin auf das bestehende System der nuklearen Abschreckung der NATO , das auf den Atomwaffen der USA basiert. Und verwies in diesem Zusammenhang auf die sogenannte nukleare Teilhabe der NATO. Das bedeutet, dass US-Atomwaffen in Deutschland stationiert sind und die Bundeswehr Kampfjets bereitstellt, um sie im Ernstfall einzusetzen.

Kritik an Trumps Aussagen

Am Wochenende hatte Ex-US-Präsident Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt mit Aussagen zur NATO für Aufregung gesorgt . Trump drohte, NATO-Partner nicht vor einem russischen Angriff zu schützen – sollten sie ihren verpflichtenden Verteidigungsausgaben nicht nachkommen. Stattdessen würde er Moskau sogar ermutigen zu machen, "was immer sie wollen", sagte Trump. NATO-Generalsekretär Stoltenberg kritisierte Trumps Äußerung. Sie untergrabe die Sicherheit aller Mitglieder.

Ist Europa im Ernstfall genügend geschützt? Oder sollte die EU oder sogar Deutschland eigene Atomwaffen haben? Darüber spricht ZDFheute live um 19.30 Uhr mit Julia Berghofer, Sicherheitsexpertin beim European Leadership Network und ZDF-Korrespondent Ulf Röller in Brüssel. Seid dabei und stellt eure Fragen in den Kommentaren!

Rund 12.500 atomare Sprengköpfe weltweit

Laut Schätzungen des Friedensforschungsinstituts "SIPRI" aus dem Jahr 2023 gibt es weltweit etwa 12.500 atomare Sprengköpfe. An der Spitze steht Russland mit 5.889, gefolgt von den USA mit 5.244 und China mit 410. In Europa sind Frankreich (290) und Großbritannien (225) im Besitz nuklearer Waffen. Nach Großbritanniens EU-Austritt ist Frankreich derzeit das einzige Land in der Europäische Union, das über Atomwaffen verfügt.