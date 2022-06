Lange Schlangen am Flughafen, weil es an Sicherheitspersonal mangelt. Abgesagte Flüge, weil Flugbegleiter fehlen oder sich ganze Crews krank melden. Auch Hotels und Restaurant können viele Stellen nicht mehr besetzen und arbeiten am Limit. Weil ihre Arbeitskraft in der Gastronomie und der Tourismusbranche während Corona nicht benötigt wurde, haben sich viele Menschen neue Jobs gesucht. Jetzt herrscht gerade – aber nicht nur – in diesen Bereichen Fachkräftemangel.