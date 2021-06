Hass, Hetze oder Sexismus - immer wieder sind die Kommentarspalten der sozialen Netzwerken voll damit. Vor allem, wenn Personen Position beziehen. Beispiel: Frauen, die sich für Feminismus einsetzen. Was macht das mit einem, wenn man plötzlich mit digitalem Hass überschüttet wird? Was kann man dagegen tun? Und: Wie kann es in den Netzwerken doch noch zu einem konstruktiven Gespräch kommen?