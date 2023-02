Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat Präsident Putin in Moskau seine Rede an die Nation gehalten. Er gab dem Westen erneut die Schuld am Kriegsausbruch und sagte den russischen Soldaten und ihren Familien finanzielle Hilfe zu. Außerdem kündigte er an, Russland werde die Teilnahme am sogenannten "New-Start"-Vertrag aussetzen. Der Abrüstungsvertrag mit den USA begrenzt die Atomwaffenarsenale der USA und Russlands auf jeweils höchstens 1550 Atomsprengköpfe und je 700 Raketen und Bomber. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf einem Tiefpunkt.