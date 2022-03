Das Meinungsbild ist gespalten: Am Dienstag warnte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor gesamtwirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Schäden "schwersten Ausmaßes". Das Energie-Embargo würde also deutschen Verbrauchern und Firmen steigende Energiepreise bescheren und Heizkosten in die Höhe schießen lassen. Auch an der Tankstelle scheint kein Stopp der Preiserhöhung in Sicht zu sein. Ein gänzlicher Ausfall russischer Gasimporte könnte zu Engpässen führen. Folglich sieht BDI-Präsident Siegried Russwurm eine kurzfristige Umstellung als unmöglich an.