Was wurde auf der Klimakonferenz bislang erreicht? Was fordern die jungen Aktivistinnen und Aktivisten? Wie kann die Wirtschaft nachhaltiger werden? Und wie wirkt sich das auf unseren Alltag aus? Darüber spricht ZDFheute live mit ZDF-Korrespondent Andreas Stamm in Glasgow. Außerdem dabei: Jacob Hörisch, Professor für Nachhaltigkeitsökonomie an der Leuphana-Universität in Lüneburg.