Klimastreik mit Zehntausenden Demonstranten – allein in Berlin. Ein Jahr ist das her, zwei Tage vor der Bundestagswahl 2021. Für diesen Freitag haben Fridays For Future und andere Aktivisten wieder zum Klimastreik aufgerufen, angemeldet sind diesmal 8.000 Demonstranten. Deutschland steckt inzwischen mitten in einer Energiekrise und wie es scheint, beschäftigen andere Themen die Menschen momentan mehr als der Klimaschutz – steigende Energiepreise und die hohe Inflation. Dabei sind die Folgen der Klimakrise nicht zu übersehen: Waldbrände in Brandenburg, Niedrigwasser im Rhein, riesige Überschwemmungen in Pakistan.



Die Ampel-Regierung versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs, das Land unabhängiger von Öl und Gas aus Russland zu machen. Vorübergehend werden wieder mehr Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung genutzt. Fridays For Future kritisiert, die Bundesregierung gebe damit „sehenden Auges“ das 1,5 Grad-Ziel auf. Die Klimaaktivisten fordern deshalb gemeinsam mit Wissenschaftlern ein Sondervermögen für den Klimaschutz – 100 Milliarden Euro, genau wie für die Bundeswehr.