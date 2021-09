Die Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten sprechen von einer Jahrhundertwahl, denn die Legislaturperiode sei mit Blick auf die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen nicht einfach ein Vier-Jahres-Zeitraum, in dem Politik gemacht würde, so die führende Aktivistin Luisa Neubauer. Die Entscheidungen, die getroffen würden, beeinflussten die nächsten Jahrzehnte. Aus Sicht der Bewegung müssten auch in Deutschland Kohlekraftwerke abgeschaltet werden.