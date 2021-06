Los geht’s! Die Fußball-Europameisterschaft beginnt – mit einem Jahr Verspätung. In elf Städten verteilt in ganz Europa finden die Spiele statt. Einerseits ist die Vorfreude groß: Endlich wieder Fußball mit Fans im Stadion. Die Biergärten sind wieder offen und das Wetter scheint auch mitzuspielen. Andererseits ist da auch Skepsis, denn die Corona-Pandemie ist noch nicht zu Ende. Wie ist die Stimmung? Was bewegt die Fans?