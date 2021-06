In Profiverbänden wie dem DFB sind Frauen stark unterrepräsentiert. Im DFB-Präsidium sitzt mit Hannelora Ratzeburg zurzeit nur eine Frau, neben 16 Männern. Insgesamt liegt der Frauenanteil in Führungspositionen laut DFB bei rund 25 Prozent. Die Aktion "Fußball kann mehr" will das ändern - mit verbindlichen Frauenquoten. Zudem wehrt sich die Initiative gegen Lohnungleichheit und Sexismus im Sport.