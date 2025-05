Die internationale Kritik am Vorgehen Netanjahus wird lauter, doch echte Konsequenzen für Israel bleiben bislang aus. Das menschliche Leid in Gaza sei unerträglich , heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien und Kanada. Sie drohen Israel mit "konkreten Maßnahmen". Wie diese aussehen könnten, bleibt jedoch offen.