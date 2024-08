Deal mit bitterem Beigeschmack?

Insgesamt kamen bei dem Gefangenenaustausch laut Bundesregierung 15 Menschen frei, die unrechtmäßig in Russland in Haft saßen. Unter ihnen auch der US-Journalist Evan Gershkovich, der in Russland zu 16 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt worden war. Auch der frühere US-Soldat Paul Whelan. Freigelassen wurde zudem mindestens ein Deutscher, der in Belarus von der Todesstrafe begnadigte Rico K.