"Russisches Gesetz": Greift Putin nach Georgien?

"Russisches Gesetz" in Georgien: So groß ist Moskaus Einfluss

Das Parlament von Georgien hat ein Gesetz gebilligt , das für aus dem Ausland finanzierte Organisationen die Rechenschaftspflichten verschärft. In dritter und letzter Lesung stimmten die Abgeordneten in Tiflis für die Regelung, die Kritiker als "russisches Gesetz" bezeichnen.

Internationale Kritik am Gesetz

Kritiker sehen darin eindeutige Parallelen zum Gesetz gegen "ausländische Agenten" in Russland . Damit gingen die dortigen Behörden in den vergangenen Jahren massiv gegen kritische Medien und Organisationen vor. Auch die Vereinten Nationen , die USA und die EU haben die georgischen Gesetzespläne kritisiert.

Regierungspartei hat enge Beziehungen zu Russland

Georgien liegt an der Südgrenze Russlands und damit an einer wichtigen weltpolitischen Frontlinie. Moskau kontrolliert die beiden abtrünnigen georgischen Gebiete Südossetien und Abchasien, die es als unabhängige Staaten anerkannt hat. Die georgische Regierungspartei pflegt enge Beziehungen zu Moskau.

Welche Auswirkungen hat das "russische Gesetz" in Georgien? Wie groß ist der Einfluss von Russlands Präsident Wladimir Putin im Nachbarland? Darüber spricht ZDFheute live mit ZDF-Korrespondent Armin Coerper in Tiflis und Georgien-Experte Marcel Röthig von der Friedrich-Ebert-Stiftung.

84 Abgeordnete stimmten dafür

Ungeachtet der wochenlangen Proteste im Land und der Kritik aus Brüssel fand Anfang Mai die zweite Lesung statt, in der bereits eine Mehrheit für die Annahme des Gesetzentwurfs stimmte. Regierungschef Irakli Kobachidse kündigte vor der finalen Abstimmung an, dass das Parlament das zu erwartende Veto von Präsidentin Salome Surabischwili überstimmen werde. In der dritten Lesung stimmten am Dienstag 84 Abgeordnete für das Gesetz und 30 Abgeordnete dagegen.