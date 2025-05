Es geht um ein zentrales Wahlkampfversprechen der Union: Die neue Regierung verschärft die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen. Zusätzlich will Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) es ermöglichen, auch Asylbewerber bereits an der Grenze zurückzuweisen. "Unser Asylgesetz bietet die Grundlagen dafür", sagte er am Donnerstagabend im ZDF