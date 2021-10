Im letzten Jahr blieb uns eine Grippewelle erspart, doch in diesem Herbst und Winter warnen Expert*innen wieder vor ihr. Die Rede ist von Influenza oder einfach, der Grippe. Aufgrund des Teil-Lockdowns und der Corona-Schutzmaßnahmen kam es im letzten Jahr zu keiner Grippewelle. Doch wie sieht es in diesem Herbst und Winter aus? Aufgrund der reduzierten Grundimmunität ist die Immunabwehr der Menschen nicht so stark, wie sonst. Gesundheitsexpert*innen warnen bereits vor der Möglichkeit einer anstehenden Grippewelle. Laut RKI ist im Herbst ein paralleler Anstieg von SARS-CoV-2, Influenza, und RSV (Respiratorischen Synzytial-Virus) zu erwarten.