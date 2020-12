Die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema will noch im Dezember über eine Zulassung für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer entscheiden. Bis spätestens 29. Dezember soll ein Ergebnis der Prüfung vorliegen, teilte die Agentur mit. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte den Unterschied zu Großbritannien: Dort handelt es sich um eine befristete Notfallzulassung, die in nationaler Kompetenz liegt. In der EU gehe es hingegen um eine bedingte Marktzulassung, die eine umfassendere Prüfung nötig mache.