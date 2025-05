Live: So eskaliert Trump den Harvard-Streit

Damit amerikanische Hochschulen internationale Studierende aufnehmen können, benötigen sie eine spezielle Zertifizierung im Rahmen des sogenannten Student and Exchange Visitor Program (SEVP). Da das Programm vom Heimatschutzministerium verwaltet wird, will sie Harvard die Zertifizierung nun entziehen. Ob und in welchem Umfang die Maßnahme rechtlich Bestand haben wird, ist offen. Die Einnahmen durch die Studiengebühren internationaler Studenten sind für viele US-Universitäten ein wichtiger Bestandteil ihres Budgets.