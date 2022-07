ZDF-Reporterin Jana Becker spricht mit Medizinern der Luisenklinik in Aachen über die Gefahren von Extremtemperaturen und zeigt, wie sich die Stadt auf einen der heißesten Tage des Jahres vorbereitet hat. Denn gerade in dicht bebauten Gebieten staut sich die Hitze. Wie muss der Städtebau angesichts des Klimawandels in Zukunft neu gedacht werden? Darüber spricht ZDFheute live mit Prof. Jörn Birkmann. Er forscht an der Uni Stuttgart zu Raumplanung in Zeiten der Erderhitzung. Im Studio ist ZDF-Meteorologin Katja Horneffer zu Gast.