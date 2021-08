Live: Ermittlungen gegen Landrat

Nach den Regeln des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz hatte der Landrat den Angaben zufolge möglicherweise die Einsatzleitung inne und daher die alleinige Entscheidungsgewalt. Extremer Starkregen hatte am 14. und 15. Juli unter anderem an der Ahr eine Flutwelle ausgelöst und weite Teile des Tals unter Wasser gesetzt. Es hätten sich Hinweise darauf ergeben, nach denen die noch nicht von der Flutwelle betroffenen Bewohner des Ahrtals am 14. Juli spätestens um 20:30 Uhr hätten gewarnt und in Sicherheit gebracht werden müssen. Dies soll laut Anfangsverdacht nicht in der gebotenen Deutlichkeit oder erst verspätet geschehen sein. Erst um 23 Uhr wurde der Katastrophenfall ausgerufen und evakuiert. In den Wassermassen kamen in Rheinland-Pfalz nach derzeitigem Stand 141 Menschen ums Leben. Rund 42.000 Menschen sind von den Folgen des Hochwassers betroffen.