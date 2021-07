Eine Woche nach den katastrophalen Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Vielerorts ist die Infrastruktur vollständig zusammengebrochen: Zerstörte Straßen, kaputte Brücken, Strom- und Wasserleitungen müssen wieder aufgebaut werden. Dazu versuchen mehr als 3000 Helfer aus ganz Deutschland in den Hochwassergebieten zu unterstützen. Doch es gibt Kritik am Katastrophenschutz. Sind wir dieser Mammutaufgabe gewachsen?