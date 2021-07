Fast eine Woche nach der verheerenden Flut-Katastrophe in Teilen Deutschlands ist die Lage in vielen Orten weiter angespannt. Es fehlt an wichtiger Infrastruktur wie Strom, Gas und Trinkwasser. Am Nürburgring ist ein wichtiges Logistikzentrum eingerichtet worden. Von hier aus versuchen Bundeswehr, zivile Hubschrauberdienste, Technisches Hilfswerk (THW) und das Rote Kreuz (DRK) ihre Hilfseinsätze zu koordinieren. Mit Hubschraubern werden von der Rennstrecke aus Wasser, medizinische Ausrüstung und Hilfsgüter in betroffene Dörfer geflogen, die oftmals über den Landweg noch immer nicht erreichbar sind.