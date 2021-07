Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe schnelle Hilfe zugesagt. Das Bundeskabinett werde am Mittwoch ein Programm für finanzielle Hilfe beschließen, sagte sie bei einem Besuch in Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen. Außerdem kündigte sie in der von den Fluten stark betroffenen nordrhein-westfälischen Stadt an: Bund und Länder sollen die Aufbaukosten nach der Flutkatastrophe mit einem neuen Aufbaufonds schultern. "Wir werden bei der Aufbauhilfe sehr viel mehr zu tun haben als bei früheren Hochwassern", sagte Merkel. Aus einem Reuters vorliegenden Entwurf geht hervor, dass das Bundeskabinett am Mittwoch eine Soforthilfe von 400 Millionen Euro beschließen will, von der die Länder die Hälfte übernehmen sollen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte einen Beschluss über Landeshilfen für Donnerstag an.