Entscheidet Hurrikan "Milton" die Wahl?

Biden und Harris verurteilen die Aussagen Trumps

Wie bedeutend ist der Hurrikan "Milton" für den amerikanischen Wahlkampf? Wie verbreitet sind Trumps Verschwörungstheorien? Können die Folgen des Hurrikans über den Einzug ins Weiße Haus entscheiden? Darüber spricht Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit David Sauer und US-Politologe Peter Sparding von der Denkfabrik "Center for the Study of the Presidency and Congress" (CSPC).