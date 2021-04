Die Änderungen am Infektionsschutzgesetz sehen jetzt neue Regeln vor, die bundesweit gültig sind. Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt, gelten ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen. Diese werden erst wieder gelockert, wenn die 7-Tage Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet. Die Diskussion um die Gesetzesänderung war aufgekommen, nachdem das Verfahren der Ministerpräsidentenkonferenz und die anschließende Umsetzung der Maßnahmen immer mehr in die Kritik geraten war.