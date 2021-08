Auch konnte man feststellen, dass die Arktis Region am stärksten von der zunehmenden Erwärmung betroffen ist - sie erwärmt sich im Durchschnitt mindestens doppelt so schnell wie alle anderen Regionen der Welt. Eine Horrorentwicklung, die unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen sei, wäre laut dem UN-Klimarat ein Kollaps der Atlantischen Umwälzströmung (AMOC), die schon an Fahrt verloren hat. Sie verteilt kaltes und warmes Wasser im Atlantik und beeinflusst etwa den für Milliarden Menschen wichtigen Monsun in Afrika und Asien. Ein Zusammenbruch des Systems, zu dem auch der Golfstrom gehört, hätte auch Auswirkungen auf Europa.